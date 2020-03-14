День тишины перед выборами в Хынчештах: нарушителям грозят штрафы

В субботу, предшествующую голосованию в Хынчештах, запрещена любая электоральная агитация, а тех, кто не будет придерживаться требований закона, будут "бить леем".

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. День тишины накануне парламентских выборов в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах, которые намечены на 15 марта - любое влияние на электорат подпадает под вето.

"Законодательство предусматривает, что действия предвыборной агитации строго запрещены в день выборов и в день, предшествующий им", - отметили в ЦИК.

Это означает, что не разрешается распространение материалов с целью предвыборной агитации, а также появление кандидатов на выборах в телевизионных или радиопрограммах.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы со счета с пометкой "Избирательный фонд".

В Центризбиркоме отметили, что продолжение предвыборной агитации в эти дни СМИ, конкурентами на выборах и гражданами является административным нарушением и наказывается штрафом в размере от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев или 42-86 долларов США по текущему курсу Нацбанка) для физического лица и от 35 до 50 у.е. (1750-2500 леев около 100-140 долларов) для ответственного лица или кандидата на выборах.

В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

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