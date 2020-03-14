Президент рассказал, как коронавирус отразится на экономике Молдовы

Молдавские власти проанализировали несколько вариантов развития ситуации с COVID-19 с точки зрения влияния этой проблемы на экономику республики.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что из-за распространения коронавируса по миру экономика республики может и будет затронута, но о каких-то серьезных обстоятельствах для бюджета страны речь не пойдет.

"Провели заседание с премьером, министром финансов, спикером парламента, с нашими коллегами финансистами, экономистами, чтобы просчитать возможные сценарии. При худшем варианте мы определили о каких суммах идет речь – это не проблема", - сказал Додон в эфире одного из телеканалов.

Глава республики заверил, что "каких-то проблем с бюджетом страны не будет". По его словам, то, что касается социальных и других выплат, инвестиций в инфраструктуру и так далее, будет выполняться.

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"Конечно, экономика может и будет затронута. Понимаем почему. Потому что ограничения на таможне, нет импорта и экспорта. Когда есть карантин в некоторых странах и там нет потребления - это означает, что нет покупки наших товаров. Мы все это понимаем. Мы готовим пакет мер в поддержку и экономики", - сказал Додон.

Как отметил президент, на нынешний год был предусмотрен рост ВВП на 3,2%.

"Мы посчитали вариант, когда нет роста, кода рост ВВП падает. Все эти варианты проанализировали. Еще раз подчеркну, что речь не идет о таких суммах, которые мы не можем себе позволить, исходя из тех источников, которые мы себе определили", - заключил Додон.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, ввели "красный код" эпидемической опасности. В стране действует ряд ограничений, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

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