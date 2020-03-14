В Молдове зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще четыре случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

"На протяжении сегодняшнего дня в лаборатории были исследованы 48 образцов. Их этих 48 случаев с подозрением на коронавирус подтвердились четыре новых. Отмечу, что в трех случаях речь идет об "импорте" коронавируса - присутсвует не только Италия, но и Великобритания и Франция. В одном случае передачи на местном уровне. Подробности об этом случае будет представлены позднее", - сказала Думбрэвяну.

Министр отметила, что не призывает никого к панике, а к ответственности.

"Те, кто приезжает из зон риска, должны следовать процедуре самоизоляции на дому", - сказала министр.

В качестве примера она привела случай, с двумя детьми, которые сейчас находятся в муниципальной детской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус. По словам главы Минздрава, малыши находились в тесном контакте с бабушкой, которая недавно вернулась из Италии.

"Разве в этом случае речь идет только об ответственности властей. Или мы говорим о безопасности, здоровье граждан Молдовы и интересах нации. Еще раз обращаемся - самоизоляция граждан, которые возвращаются из зон, где уже регистрируются случаи заболевания коронавирусом нового типа", - сказала министр.

Она подчеркнула, что самоизоляция предполагает ограничения контактов со всеми людьми, в том числе родственниками и друзьями.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Возвращение в Молдову

В Молдову вернулся гражданин республики, который продолжительное время находился в карантине на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

"Тесты показали отрицательный результат на коронавирус. Однако он все равно находится под наблюдением", - заявил премьер Ион Кику.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен карантин.

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