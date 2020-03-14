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Коронавирус в Молдове: свежие данные Минздрава и состояние инфицированных

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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136310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200314/29531739/koronavirus-moldova-svezhie-dannye-minzdrav-sostoyanie-bolnykh-covid-19.html

На данный момент с подозрением на наличие COVID-19 госпитализированы 46 человек, из них 32 - в больнице имени Тома Чорбэ, другие 14 - в муниципальной детской инфекционной больнице, из которых двое взрослых.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Молдавские власти призывают самоизолироваться граждан, которые вернулись или приезжают в республику из зон, охваченных коронавирусом. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

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На данный момент в Молдове 8 подтвержденных случаев инфекции нового типа.

"Состояние здоровья двоих пациентов пока тяжелое, но стабильное, у троих - средней степени тяжести, а еще у троих зарегистрирована положительная динамика. На данный момент можно сказать, что их состояние удовлетворительное. Более внимательно относимся к состоянию одной пациентки, которая занималась самолечением. Но речь идет о сопутствующих проблемах, а не о коронавирусе", - отметила министр.

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Она подчеркнула, что за всеми больными ведется тщательное наблюдение.

"Им оказывается вся необходимая помощь. Ни один из восьми пациентов не находится на искусственной вентиляции легких. Все эти люди в сознании, общаются с родственниками, конечно - по телефону", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, состояние здоровья тяжелое и средней степени тяжести наблюдается у пациентов в возрасте. "Эту клиническую картину, которая отмечена в Италии,  мы сейчас наблюдаем у нас по 8 подтвержденным случаям. Если у молодых людей состояние удовлетворительное и динамика улучшения здоровья, то в случае людей в возрасте по причине сопутствующих проблем здоровья, понятно, что динамика медленнее", - отметила министр.

"Сейчас с подозрением на коронавирус находится 46 человек, из них 32 - госпитализированы в больницу имени Тома Чорбэ, а 14 человек - в муниципальной детской инфекционной больнице, из которых двое взрослых", - добавила глава Минздрава.

Всего, по ее словам, к настоящему моменту на наличие коронавируса проверены 140 человек. Как отметила министр, тестов хватает.

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"Остаемся на тех же позициях (и это призыв Всемирной организации здравоохранения) касательно аспекта самоизоляции всех граждан, которые возвращаются из зон, где регистрируются случаи коронавируса нового типа. В этом случае надо избегать контактов с родственниками, друзьями и другими людьми. Это ответственность каждого человека. Надеюсь, что все спортивные и развлекательные центры будут дисциплинированы с точки зрения соблюдения предписаний спецкомиссии приостановить работу", - сказала министр. 

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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