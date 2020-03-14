Коронавирус в Молдове: свежие данные Минздрава и состояние инфицированных

На данный момент с подозрением на наличие COVID-19 госпитализированы 46 человек, из них 32 - в больнице имени Тома Чорбэ, другие 14 - в муниципальной детской инфекционной больнице, из которых двое взрослых.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Молдавские власти призывают самоизолироваться граждан, которые вернулись или приезжают в республику из зон, охваченных коронавирусом. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

На данный момент в Молдове 8 подтвержденных случаев инфекции нового типа.

"Состояние здоровья двоих пациентов пока тяжелое, но стабильное, у троих - средней степени тяжести, а еще у троих зарегистрирована положительная динамика. На данный момент можно сказать, что их состояние удовлетворительное. Более внимательно относимся к состоянию одной пациентки, которая занималась самолечением. Но речь идет о сопутствующих проблемах, а не о коронавирусе", - отметила министр.

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Она подчеркнула, что за всеми больными ведется тщательное наблюдение.

"Им оказывается вся необходимая помощь. Ни один из восьми пациентов не находится на искусственной вентиляции легких. Все эти люди в сознании, общаются с родственниками, конечно - по телефону", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, состояние здоровья тяжелое и средней степени тяжести наблюдается у пациентов в возрасте. "Эту клиническую картину, которая отмечена в Италии, мы сейчас наблюдаем у нас по 8 подтвержденным случаям. Если у молодых людей состояние удовлетворительное и динамика улучшения здоровья, то в случае людей в возрасте по причине сопутствующих проблем здоровья, понятно, что динамика медленнее", - отметила министр.

"Сейчас с подозрением на коронавирус находится 46 человек, из них 32 - госпитализированы в больницу имени Тома Чорбэ, а 14 человек - в муниципальной детской инфекционной больнице, из которых двое взрослых", - добавила глава Минздрава.

Всего, по ее словам, к настоящему моменту на наличие коронавируса проверены 140 человек. Как отметила министр, тестов хватает.

"Остаемся на тех же позициях (и это призыв Всемирной организации здравоохранения) касательно аспекта самоизоляции всех граждан, которые возвращаются из зон, где регистрируются случаи коронавируса нового типа. В этом случае надо избегать контактов с родственниками, друзьями и другими людьми. Это ответственность каждого человека. Надеюсь, что все спортивные и развлекательные центры будут дисциплинированы с точки зрения соблюдения предписаний спецкомиссии приостановить работу", - сказала министр.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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