В Кишиневе троллейбусы проезжают по двум центральным улицам без остановок

В столичном управлении электротранспорта надеются на сознательность и социальную ответственность жителей города.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. С субботы, 14 марта, введены изменения в схему следования троллейбусов, сообщили в столичном управлении электротранспорта.

"Начиная с 08.00 субботы, 14 марта, троллейбусы, которые курсируют по бульвару Штефана чел Маре и улице Измаильская, не будут останавливаться в станциях ожидания", - отмечено в сообщении структуры в Facebook.

Как поясняется, срочные меры предприняты, "чтобы исключить большой поток пассажиров, которые отправляются на Центральный рынок, а также для того, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19".

В примэрии Кишинева уточнили, что троллейбусы, курсирующие по бульвару Штефана чел Маре, перенаправили на улицу Букурешть. При этом они не останавливаются на остановках общественного транспорта в периметре улиц А. Пушкина - Чуфля. Троллейбусы, которые ездят по улице Измаильская, не будут останавливаться на остановках в периметре улиц А. Матеевича - А. Хыждеу.

В столичном управлении электротранспорта выразили надежду на сознательность и социальную ответственность жителей Кишинева.

Ранее примар (мэр) Кишинева Ион Чебан распорядился временно закрыть Центральный рынок столицы с 16 марта.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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