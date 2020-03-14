"Неудов" можно не бояться: почему в Молдове отменяют плохие оценки

На одном из последних заседаний правительство Молдовы запретило учителям ставить детям "баранки" за плохое поведение, отрицательные оценки за невыполненное домашнее задание и прогулы, а также оставлять двоечников на второй год.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Благосклонность к неуспевающим ученикам министерство образования, культуры и исследований объясняет новыми подходами к учебному процессу.

Ответственность теперь на учителях

Как пояснила главный консультант ведомства Карина Лунгу, школа сегодня это - место, которое объединяет учеников, педагогов и создает дружественную атмосферу. Чтобы быть ближе к детям, министерство образования обратилось к Национальному Совету учеников и провело опрос среди школьников. Детей попросили рассказать, за что они не хотят получать оценки. В топ ответов вошли прогулы, отсутствие тетради или учебника, плохое поведение, невыполненная домашняя работа и др. Власти пошли навстречу ученикам, и законодательно запретили ставить неуды за такие провинности.

"А теперь ученик, который знает об этом документе, может прийти к учителю и сказать - уважаемый учитель, вы не в праве ставить мне за это оценку. Использовать оценку от единицы до четырех в качестве наказания неправильно с педагогической точки зрения", - отметила Лунгу.

Кроме того, согласно новым правилам, учеников с 5-го по 8-й класс нельзя оставлять на второй год. Двоечников будут переводить в следующий класс с неудовлетворительными оценками. На вопрос о том, как быть с теми, кто не испытывает тяги к знаниям и не соблюдает дисциплину, в министерстве отвечают, что оценка не может быть единственным инструментом для стимулирования ученика. Школа должна придумать, как заинтересовать ребенка в учебе, и желательно к 9-ми классу получить адекватный результат.

"Большая ответственность лежит на администрации школы, которая должна сделать так, чтобы ученик был допущен к выпускному экзамену в 9-м классе", - отметила главный консультант министерства образования, культуры и исследований.

Учителя не против новых правил

Учителя готовы адаптироваться к нововведениям от министерства образования. Например, заместитель директора лицея имени Пушкина Любовь Ивасюк приветствует изменения, которые предусматривают отмену развернутую шкалу оценок по таким предметам как гражданское воспитание, музыка, труд, изобразительное искусство. Вместо них будут ставить "хорошо", "удовлетворительно" и "очень хорошо".

"Отмена оценок по этим предметам снимет некую напряженность и со стороны детей, и со стороны родителей. Нередко говорится - ну не может мой ребенок рисовать на 10, или петь на 9. А такие показатели как "хорошо", "очень хорошо" и "удовлетворительно" с одной стороны, могут показать рост ребенка, который стремится к более высоким показателям, с другой позволяют отметить их ухудшение", - считает педагог.

В том, что двоечников больше не будут оставлять на второй год, учителя не видят ничего трагичного. Более того, преподаватель русского языка лицея имени Пушкина Зинаида Мельник считает, что эта мера была бессмысленна.

"Считаю, что каждый должен получить ту оценку, которую он заслужил. Пусть ученик получит документ, который отражает его уровень знаний по тому или иному предмету. Его надо выпускать из школы, и пусть вливается в ту среду, которая ему подходит больше всего", - отметила преподаватель.

Учителя напоминают, что последние изменения, внесенные в концецию оценки знаний в системе среднего образования Молдовы, являются продолжением реформ, начатых еще в 2016 году.

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