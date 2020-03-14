Митрополия Молдовы внесла уточнение о работе церквей в связи с коронавирусом

Верующим, у которых есть симптомы болезни, а также тем, кто входит в группу риска с точки зрения здоровья, рекомендуется временно не покидать дом, если в этом нет крайней необходимости.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Молдавская Митрополия внесла ряд уточнений - с учетом объявленной генеральным директором ВОЗ пандемии в связи COVID-19, а также ситуации в стране.

"Рекомендуется всем священнослужителям, монахам и верующим строго соблюдать предписания центральных, местных публичных администраций или санитарных учреждений, а также все рекомендации Минздрава в том, что касается гигиены и общественного здоровья", - отмечено в сообщении.

Там же говорится, что в воскресенье, 15 марта, все православные церкви будут открыты с соблюдением всех предписаний.

"Приходы, имеющие два или более алтарей, могут совершать богослужение в разное время в ограниченных условиях (в соответствии с действующими правовыми положениями), после чего священники остаются доступными для верующих... В церковь прихожане могут заходить поэтапно, в соответствии с максимальным числом, рекомендованным местными публичными должностными лицами, соблюдая безопасное расстояние между собой (1 метр) и принимая во внимание меры гигиены и общественного здоровья", - подчеркнули в Митрополии.

Чтобы избежать скопления верующих предложено использовать внешние системы звукоусиления или проводить службы на открытом воздухе, рядом с церковью.

Кроме того принято решение:

приостановить до возобновления процесса обучения в образовательных учреждениях страны катехизаторские курсы (для детей и взрослых) и работу воскресных школ;

приостановить до 23 марта все священнические собрания, а также все паломничества, экскурсии и другие мероприятия, "связанные с собраниями лиц, которые не могут гарантировать соблюдение правил безопасности".

В Митрополии отметили, что церкви и монастыри будут открыты и на протяжении третьей недели Великого поста (там, где это позволяет пространство), а программа литургий и помощи духовников будет организована таким образом, чтобы священник был доступным для верующих.

"Верующим, у которых есть симптомы болезни, а также тем, кто входит в группу риска с точки зрения здоровья, рекомендуется временно не покидать дом, если в этом нет крайней необходимости, а также быть внимательнее к гигиене и тщательной уборке, избегать поцелуев и объятий, чтобы защитить свое здоровье", - подчеркнуто в обращении.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Додон рассказал о 4 сценариях развития ситуации с коронавирусом в Молдове>>>

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK