На границе Молдовы с Румынией закрываются несколько КПП

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Согласно официальной информации властей Румынии, с 16.00 субботы, 14 марта, временно приостанавлена работа контроль-пропускных пунктов Оанча и Рэдэуць-Прут. По этой причине на территории Молдовы не будут работать КПП Кагул и Липканы. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции республики.
"Просим всех граждан, которые планировали выезд из страны или въезд в Молдову через указанные пункты пропуска воспользоваться ближайшими: Джурджулешты-Галац, Леушены-Албица, Скуляны-Скуляны", - отметили в Погранполиции.
Как отметили в структуре, чтобы предотвратить распространение COVID-19, настоятельно рекомендуется отложить поездки и соблюдать инструкции компетентных органов.
Ситуация с коронавирусом в Молдове
После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.
В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.
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