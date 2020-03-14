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Румыния контрольно пропускной пункт

На границе Молдовы с Румынией закрываются несколько КПП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (134)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200314/29534010/pogranpolitsiya-moldova-granitsa-romania-zakryvayutsya-neskolko-kpp.html

Рекомендации для тех, кто планировал выехать из страны или въехать в Молдову: настоятельно рекомендуется отложить поездки и соблюдать инструкции компетентных органов.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Согласно официальной информации властей Румынии, с 16.00 субботы, 14 марта, временно приостанавлена работа контроль-пропускных пунктов Оанча и Рэдэуць-Прут. По этой причине на территории Молдовы не будут работать КПП Кагул и Липканы. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции республики.

"Просим всех граждан, которые планировали выезд из страны или въезд в Молдову через указанные пункты пропуска воспользоваться ближайшими: Джурджулешты-Галац, Леушены-Албица, Скуляны-Скуляны", - отметили в Погранполиции.

Как отметили в структуре, чтобы предотвратить распространение COVID-19, настоятельно рекомендуется отложить поездки и соблюдать инструкции компетентных органов.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

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© Sputnik / Yana Zaharova
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К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (134)

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