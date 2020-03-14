В Кишиневе в воскресенье общественный транспорт ездить не будет

Идея, состоявшая в том, чтобы запретить троллейбусам и автобусам делать остановки на двух центральных улицах столицы, в субботу себя не оправдала - городские власти идут на кардинальные меры.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе не будет ездить на протяжении воскресенья, 15 марта. Об этом объявил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

"Принял решение о временном прекращении движения общественного транспорта на протяжении всего завтрашнего дня. В понедельник движение будет возобновлено. Сегодняшняя идея о запрете остановки общественного транспорта возле Центрального рынка неэффективна. Люди продолжают массово идти на рынок, в парки, чтобы проводить свободное время", - отметил Чебан.

По его словам, нахождение дома - это необходимая мера в связи с объявленным правительством накануне "красным кодом".

"Центр города с утра полон народу, приезжают люди из пригородов. Мы не ставим перед собой цель запрещать ради запрета - мы делаем все возможное и предпринимаем все необходимые меры для заботы о гражданах. В этой ситуации нам необходимо понимание и сотрудничество со стороны каждого", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, "на сегодняшний день единственный способ избежать инфицирования коронавирусом - это оставаться дома".

Ситуация с коронавирусом в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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