В полночь Молдова приостанавливает авиасообщение с двумя странами ЕС

Паузу взяли на де недели, в международном аэропорту Кишинева рассказали, что делать пассажирам, которые запланировали билеты на этот период по соответствующим направлениям.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Молдова с 00.00, воскресенья, 15 марта приостанавливают авиасообщение с Испанией и Францией.

Авиасообщение с Италией было решено прекратить ранее.

"Сегодня состоится последний рейс в Испанию. Таким образом, в Италию, Испанию и Францию больше нет полетов. В ночь на 16 марта мы приостанавливаем все полеты в европейском направлении", - заявил молдавский премьер Ион Кику.

А в ночь на понедельник (00:00 16 марта) прекратится авиасообщение со следующими государствами: Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией. Ранее власти заявляли, что в случае необходимости прекратятся полеты и в другие страны.

В Международном аэропорту Кишинева сообщили, что ограничения будут действовать до 31 марта.

"Пассажиров запланировавших путешествие в этот период, просим связаться с авиакомпанией для получения дополнительной информации. Аэропорт Кишинева предоставит обновленные данные, исходя из дальнейшего развития событий", - отметил источник.

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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