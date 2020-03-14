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Самолет на фоне полнолуния

В полночь Молдова приостанавливает авиасообщение с двумя странами ЕС

© AP Photo / Michael Probst
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (135)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200314/29535636/nochi-15-marta-moldova-priostanavlivaet-aviasoobschenie-s-dvumya-stranami-ue.html

Паузу взяли на де недели, в международном аэропорту Кишинева рассказали, что делать пассажирам, которые запланировали билеты на этот период по соответствующим направлениям.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Молдова с 00.00, воскресенья, 15 марта приостанавливают авиасообщение с Испанией и Францией. 

Авиасообщение с Италией было решено прекратить ранее.

"Сегодня состоится последний рейс в Испанию. Таким образом, в Италию, Испанию и Францию больше нет полетов. В ночь на 16 марта мы приостанавливаем все полеты в европейском направлении", - заявил молдавский премьер Ион Кику. 

А в ночь на понедельник (00:00 16 марта) прекратится авиасообщение со следующими государствами: Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией. Ранее власти заявляли, что в случае необходимости прекратятся полеты и в другие страны.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В Международном аэропорту Кишинева сообщили, что ограничения будут действовать до 31 марта. 

"Пассажиров запланировавших путешествие в этот период, просим связаться с авиакомпанией для получения дополнительной информации. Аэропорт Кишинева предоставит обновленные данные, исходя из дальнейшего развития событий", - отметил источник.

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности. 

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (135)

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