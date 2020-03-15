COVID-19 не должен "съедать" зарплаты: профсоюзы встали на защиту работников

Молдавские профессиональные союзы требуют от правительства предпринять срочные меры, чтобы исключить риски, связанные с несвоевременным расчетом по зарплатам, а также обеспечить все социальные гарантии трудящихся.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Кабинет министров должен предпринять срочные меры, которые касаются обеспечения выплат зарплат бюжетникам и сотрудникам частных компаний и предприятий, которые вынуждены оставаться дома с детьми в условиях, когда образовательный процесс в Молдове был прерван до 22 марта приказом министерства образования, культуры и исследований. Соответствующее письмо руководство Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы направило на имя премьер-министра Иона Кику.

В частности, авторы послания требуют, чтобы один из родителей, остающихся дома с ребенком, который не может пойти в школу или детский сад, не вынужден был брать отпуск за свой счет.

По мнению руководства Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ), альтернативным выходом из положения должно стать предоставление нескольких оплачиваемых выходных дней одному из родителей, а затем другому. Так, чтобы вынужденные ограничения, связанные с невозможностью детьми посещать дошкольные учреждения и гимназии (начальные классы), не отражались на семейном бюджете.

"Недопустимо, чтобы в этот период сотрудники вынуждены были брать отпуска за свой счет, или отпуска, которые были запланированы на лето, когда у детей каникулы. Важно, чтобы родителям, чьи дети посещают детские сады или начальные классы гимназий, были предоставлены оплачиваемые выходные", - сказано в обращении НКПМ к премьеру.

Профсоюзы считают, что правительство должно определить четкий механизм, который бы регламентировал необходимость остаться дома с детьми, учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране. В НКПМ уточнили, что такие меры необходимы, если учебный процесс в стране из-за опасности распространения коронавируса будет приостановлен на более длительный срок.

С 11 марта приостанавливается обучение в образовательных учреждениях Молдовы, заявила в минувший вторник на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Учитывая, что мы находимся в довольно большом риске на местном уровне передачи коронавируса, комиссия приняла решение с завтрашнего дня приостановить процесс обучения в образовательных учреждениях республики. Это решение принимается не на три дня, но и включительно на следующую неделю, чтобы понаблюдать ситуацию", - отметила Думбрэвяну. По ее словам, эта мера носит временный характер, а затем будут приняты последующие решения.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID–19 в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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