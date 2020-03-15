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Коронавирус.

Защитим себя сами: как избежать заражения коронавирусом нового типа

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29526961/zaschitim-sebya-sami-kak-izbezhat-zarazheniya-koronavirusom-novogo-tipa.html

Как избежать инфицирования или, по крайней мере, или минимизировать последствия, если, все-таки, в организм попала инфекция. Рекомендации ВОЗ.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Распространение нового коронавируса приобрело характер пандемии. Как сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, общее количество зараженных COVID19 составило 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.

Коронавирус: как защитить себя от COVID-19>>>

ВОЗ опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Чтобы минимизировать риски заражения, врачи советуют:

  • не выезжать в страны-очаги заболевания;
  • избегать посещения массовых мероприятий;
  •  чаще мыть руки;
  •  использовать медицинские маски;
  • избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

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© Sputnik / Юлия Кузнецова, Болат Шайхинов
Как правильно мыть руки

Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.

Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.

Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми.

 Зачем это нужно? Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.

По материалам из открытых источников и ВОЗ.

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