Защитим себя сами: как избежать заражения коронавирусом нового типа

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Распространение нового коронавируса приобрело характер пандемии. Как сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, общее количество зараженных COVID19 составило 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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ВОЗ опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.
Чтобы минимизировать риски заражения, врачи советуют:
- не выезжать в страны-очаги заболевания;
- избегать посещения массовых мероприятий;
- чаще мыть руки;
- использовать медицинские маски;
- избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.
По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.
Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.
Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми.
Зачем это нужно? Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.
По материалам из открытых источников и ВОЗ.