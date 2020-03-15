Женщина-сутенер из Приднестровья понесет уголовное наказание

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней обвиняемой в содержании борделя под благовидной вывеской.

"С августа по декабрь 2018 года Митрофаненко, являясь администратором сауны "Жемчужина", помимо своих функциональных обязанностей, занималась организацией нескольких девушек для предоставлениями ими интимных услуг клиентам заведения", - рассказали в региональном Следственном комитете.

За один час "работы" с клиентом девушка получала 600 приднестровских рублей (около $40), из которых 200 обязана была отдать "мамочке". Та не только договаривалась с клиентами, но также применяла шкалу штрафных санкций для работавших там девушек.

Митрофаненко была поймана во время передачи аванса за оказание сексуальных услуг клиентами, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов. Для нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам следователей, собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK