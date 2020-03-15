Опасные игрушки: Агентство по защите прав потребителей продолжает рейды

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Агентство по защите прав потребителей в первых числах марта изъяло из продажи крупную партию детских игрушек (5 тысяч 800 изделий) на сумму в 400 тысяч леев. Как пояснил начальник управления контроля промышленной продукции при Агентстве по защите прав потребителей Иван Матееску, у продавца не было в наличии всех обязательных документов, а именно декларации о соответствии.

Ранее в феврале ведомство уже сообщало о запрете на продажу 33 тысяч игрушек, после того, как от родителей малышей начали массово поступать жалобы. Они отметили крайне низкое качество самокатов, велосипедов, кукол, пластиковых игрушек, настольных игр.

Отсутствие маркировки и токсичный пластик

Как пояснил Матееску, декларация о соответствии – это документ, который подтверждает качество товара. Каждый покупатель имеет право с ней ознакомиться, чтобы узнать, из какой страны в Молдову ввезена игрушка, и какие должны быть меры предосторожности. Еще один важный элемент, на который стоит обращать внимание – маркировка.

"Периодически в результате проверок выясняется, что игрушки содержат химические вещества, вредные для здоровья, или те, вред от которых может появиться со временем", - отметил Матееску.

По его словам, поэтому, от игрушек, где полностью отсутствует маркировка, может исходить опасность. Специалист отметил, что нужно обращать внимание на маркировку, и избегать товаров без нее.

Впрочем, специалист признался, что в рамках проверок инспекторы Агентства по защите прав потребителей иногда сталкиваются со случаями, когда импортеры или продавцы используют маркировку, на которой у них нет права. Например, на товары, привезенные из Китая, ставят знак СЕ.

Советы родителям

Продавцы игрушек в свою очередь, отмечают, что массовое производство этого вида товаров в основном находится в Китае. Однако в этой стране уровень качества игрушек разнится в зависимости от производителя.

Родителям стоит обращать внимание на внешний вид изделия. Если игрушка окрашена в кислотный цвет, это свидетельствует о низком качестве пластика, отметила администратор магазина детских товаров и игрушек Надежда Орловская.

"Во-вторых, на ощупь пластик разный. Есть достаточно тонкий. Это тот пластик, который прошел через вторичную переработку. Он обладает такими свойствами, как хрупкость и неестественный запах, потому что при повторной переработке добавляются агрессивные химические компоненты", - рассказала Орловская.

Специалист добавила, что в ряду наиболее безопасных для здоровья игрушек стоят деревянные. Кроме того, что дерево само по себе является экологически чистым материалом, такие игрушки обычно красят водоэмульсионной краской, которая практически безопасна для детей.

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