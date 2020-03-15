Пандемия и экономика: что ждет молдавский бизнес и бюджет из-за коронавируса

Карантин, на котором сейчас находится практически вся Молдова, скорее всего приведет и к сокращению внутреннего спроса. Малый бизнес могут ожидать потери.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Молдавская экономика отрыта внешнему миру, поэтому пандемия в связи с распространением COVID-19, может оказать на нее влияние. Такое предположение высказала экономический эксперт Галина Шеларь.

Нас ждет экономическое замедление

Специалист пояснила, что закрытие границ, в том числе и сухопутных, приведет к затруднению грузопотока, что скажется на экспортно-импортных операциях. По словам Шеларь, импортные поставки не прекратятся, но то, что они замедлятся - однозначно.

"Мы должны быть готовы к тому, что придется провести некоторые подсчеты. И те прогнозы, на которых строился бюджет 2020-го года, те направления развития, которые предполагались, они должны быть скорректированы в связи с фас-мажорной ситуацией", - заявила Шеларь.

Карантин, на котором сейчас находится практически вся Молдова, скорее всего, приведет и к сокращению внутреннего спроса. С наибольшей вероятностью об этом можно говорить в связи с транспортной отраслью. Через месяц наступят Пасхальные праздники, во время которых не только молдавские гастарбайтеры возвращаются домой, но и жители Молдовы отправляются в зарубежные поездки. Закрытые границ будет означать потери для транспортных компаний Молдовы, считает Шеларь.

Ждать ли роста цен на продукты

Закрытие центрального рынка Кишинева и других рынков страны приведет к увеличению спроса в магазинах и торговых сетях. По мнению экономиста, чтобы не допустить роста цен, государство должно проявить твердость, как в случае с аптеками.

"Государство, сказав "А", должно сказать и "Б", и сделать то, что они сделали, когда появилась тенденция по подорожанию лекарств. Необходимо контролировать жизненно важный набор продуктов. Государство должно сказать, что сложившаяся ситуация - не повод, чтобы получать сверхприбыль в наших продовольственных сетях", - Шеларь.

Специалист указала на другую проблему, которая может возникнуть в связи с закрытием рынков - экономические потери, от которых пострадает малый бизнес, торгующий на базарах. Многие понесут убытки из-за того, что не реализует скоропортящийся товар. Другие на время потеряют рабочие места и основной источник дохода, который позволяет кормить семьи.

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