Общественный транспорт в Кишиневе не будет ездить: когда возобновится работа

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе не будет ездить на протяжении воскресенья, 15 марта. Решение принято руководством столицы.

"В примэрии Кишинева сообщают, что в воскресенье, 15 марта, движение общественного пассажирского транспорта в столице будет приостановлено в связи с применением защитных мер для предотвращения заражения COVID-19. Движение транспорта будет возобновлено в понедельник, 16 марта", - отметили в пресс-службе городской администрации.

В субботу столичные власти приняли решение изменить схему следования троллейбусов. Те транспортные средства, которые курсировали по бульвару Штефана чел Маре, перенаправили на улицу Букурешть. При этом они не останавливались на остановках общественного транспорта в периметре улиц А. Пушкина - Чуфля. Троллейбусы, которые ездят по улице Измаильская, не останавливались на остановках в периметре улиц А. Матеевича - А. Хыждеу.

На такие срочные меры власти пошли, "чтобы исключить большой поток пассажиров, которые отправляются на Центральный рынок, а также для того, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19". В примэрии, между тем, посчитали, что эта мера не эффективна и решили в воскресенье отменить следование общественного транспорта на весь день.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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