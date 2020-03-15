Общественный транспорт в Кишиневе не будет ездить: когда возобновится работа

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Общественный транспорт в Кишиневе не будет ездить на протяжении воскресенья, 15 марта. Решение принято руководством столицы.
"В примэрии Кишинева сообщают, что в воскресенье, 15 марта, движение общественного пассажирского транспорта в столице будет приостановлено в связи с применением защитных мер для предотвращения заражения COVID-19. Движение транспорта будет возобновлено в понедельник, 16 марта", - отметили в пресс-службе городской администрации.
На такие срочные меры власти пошли, "чтобы исключить большой поток пассажиров, которые отправляются на Центральный рынок, а также для того, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19". В примэрии, между тем, посчитали, что эта мера не эффективна и решили в воскресенье отменить следование общественного транспорта на весь день.
Ситуация с коронавирусом в Молдове
К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.
В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.
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