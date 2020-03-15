Выборы в Хынчештах и COVID-19: почему не отменили голосование

Избирательные участки в Хынчештах открылись в 07.00, однако накануне ЦИК запросил мнение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья по поводу возможности продолжения действий по организации и проведению выборов.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Все избирательные участки в одномандатном округе округе в Хынчештах открылись в 07.00. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

"Выборы в Хынчештах проходят в сложных условиях с учетом эпидемиологической ситуации в стране и регионе. По этой причине ЦИК вместе с ответственными органами предприняла меры по защите избирателей и электоральных работников", - отметил Чимил.

На 15 марта в одномандатном избирательном округе в Хынчештах намечены новые парламентские выборы. Жителям этого региона предстоит выбрать депутата, который будет представлять их интересы в парламенте. Однако в стране действует "красный код" из-за коронавируса нового типа, который поставил под вопрос проведение голосования. Накануне Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья, чтобы узнать можно ли продолжать действия по организации и проведению выборов.

Вопрос ЦИКа

Центризбирком проинформировал о предпринятых мерах по обеспечению защиты избирателей и электоральных работников.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в воскресенье отметила, что вопрос отмены выборов действительно обсуждался. Однако с законодательной точки зрения, по ее словам, голосование могут аннулировать только в случае объявления чрезвычайного положения в стране.

"Так как сегодня не объявлено чрезвычайное положение электоральные органы предпримут все необходимые действия по обеспечению условий максимальной безопасности для проведения сегодняшних выборов, выполняя все рекомендованные специалистами меры по предотвращению распространения вируса", - отметил Чимил.

Меры безопасности

Участки на выборах в Хынчештах продезинфицировали, а председателей участковых избирательных бюро обязали обеспечить надлежащие условия на местах для голосования и на прилегающей территории в радиусе 100 метров. Более того на самих участках не будет допускаться скопления людей, а помещения будут постоянно проветривать и дезинфицировать.

В ЦИК заявляли, что все действия будут предприняты без ограничения права избирателей на участие в выборах.

"Все избирательные участки обеспечены антисептиками, а сотрудники обеспечены масками и перчатками", - отметил Чимил.

Людям рекомендовано приходить на избирательный участок со своей ручкой, чтобы расписаться в электоральной ведомости.

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В населенном пункте Хынчешсткого района, где был выявлен один случай коронавируса, предприняты еще более повышенные меры безопасности.

"Помимо озвученных меры здесь электоральные сотрудники, которые отправятся с мобильными урнами к гражданам, подавшим запрос проголосовать по месту нахождения, обеспечены специальной защитной экипировкой", - добавил Чимил.

Почему в Хынчештах проводят выборы и - несколько цифр о самом процессе

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.

Окружной избирательный совет, на основании предложений примаров, подготовил 44 участка для голосования, на которых избиратели смогут определить имя того, кто в итоге будет представлять их в парламенте республики.

Всего отпечатано 61 тысяча 584 бюллетеня, из которых 57,7 тысячи на государственном языке, а 3,8 тысячи на русском языке. Цена одного бюллетеня составляет 0,32 лея.

Exit-Poll в день выборов не будет

Первоначально предусматривалось проведение в день выборов Exit-Poll. Компания Intellect Group, которая должна была осуществлять опросы на выходе из избирательных участков, "взяла на себя ответственность самоизолироваться 15 марта в рамках новых парламентских выборов в одномандатном округе №38 в Хынчештах от опроса общественного мнения на выходе из участков голосования".

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Штрафы в день выборов

Согласно местному законодательству, в день выборов запрещена предвыборная агитация. Это означает, что не разрешается распространение материалов с целью предвыборной агитации, а также появление кандидатов на выборах в телевизионных или радиопрограммах.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы со счета с пометкой "Избирательный фонд".

В Центризбиркоме отметили, что продолжение предвыборной агитации СМИ, конкурентами на выборах и гражданами является административным нарушением и наказывается штрафом в размере от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев или 42-86 долларов США по текущему курсу Нацбанка) для физического лица и от 35 до 50 у.е. (1750-2500 леев около 100-140 долларов) для ответственного лица или кандидата на выборах.

Коронавирус в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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