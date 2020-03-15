13:55 15 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Самолет AirMoldova

Молдова полностью приостанавливает авиасообщение и доступ иностранцев

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (137)
456 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29536943/moldova-priostanavlivaet-aviasoobschenie-so-vsemi-stranami.html

Молдавский премьер озвучил дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Власти Молдовы объявили об ограничении авиасообщения со всеми странами. Об этом заявил на брифинге в воскресенье премьер страны Ион Кику.

"Начиная с 00.00 17 марта останавливается полностью все рейсы по всем направлениям", - сообщил Кику. 

С того же момента, по его словам, приостанавливается пересечение наземной границы иностранными гражданами, кроме сотрудников дипмиссий, и тех, у кого есть вид на жительство в Молдове.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса>>>

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (137)

По теме

Защитим себя сами: как избежать заражения коронавирусом нового типа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция.
Запасайся кто может: напуганные коронавирусом люди сметают товары с полок
Михаил Мишустин рассказал о российском “цифровом спецназе”.
Михаил Мишустин рассказал о российском “цифровом спецназе”
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться