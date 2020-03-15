Молдова полностью приостанавливает авиасообщение и доступ иностранцев

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Власти Молдовы объявили об ограничении авиасообщения со всеми странами. Об этом заявил на брифинге в воскресенье премьер страны Ион Кику.

"Начиная с 00.00 17 марта останавливается полностью все рейсы по всем направлениям", - сообщил Кику.

С того же момента, по его словам, приостанавливается пересечение наземной границы иностранными гражданами, кроме сотрудников дипмиссий, и тех, у кого есть вид на жительство в Молдове.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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