В Молдове 11 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. В Молдове выявлены еще 11 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в воскресенье.

"Обработали 49 образцов, из которых подтверждены 11 новых случаев коронавируса нового типа. Из них три случая "импорта", а 8 - переданы внутри страны - вирус передался от близких", - сообщила министр.

По ее словам, COVID-19 подтвердился и у одного ребенка. Вирус передался несовершеннолетнему от матери, которая вернулась из Италии.

"Еще подчеркну: те, кто возвращается в Молдову из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса нового типа, самоизолируйтесь, в том числе от родственников, которых вы подвергаете риску. Соблюдайте правила личной гигиены и выдерживайте от других людей дистанцию в один метр", -подчеркнула глава Минздрава.

Додон рассказал о 4 сценариях развития ситуации с коронавирусом в Молдове>>>

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 23.

"Трое пациентов практически вылечены и будут выписаны, если повторный тест окажется отрицательным на коронавирус. Случаев смерти от коронавируса на данном этапе - 0", - отметил глава республики.

Он также призвал граждан не покидать дома без веской на то причины, так как риск заражения в публичных местах и при контактах с людьми становится все выше.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса>>>

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK