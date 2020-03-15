Коронавирус в Молдове: новые данные Минздрава и состояние больных

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. К настоящему моменту насчитывается 27 человек с подозрением на COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В Молдове зарегистрировано два случая внутренней передачи коронавируса нового типа. И в том, и в другом вирус был передан от приехавших из-за рубежа. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, еще в субботу сообщалось об одном таком эпизоде, но в результате более тщательного анализа выяснилось, что таких пациентов уже двое.

"В Молдове к настоящему моменту зарегистрировано 12 случаев коронавируса. Из них в двух случаях (из четырех подтвержденных накануне - ред.) отмечена передача внутри страны. Муж заразился от жены, которая приехала из Италии. А во втором случае речь идет о невестке, которая заразилась от свекрови. Более того, молодая женщина беременна", - сказала министр.

Думрэвяну еще раз привала к ответственности граждан, которые возвращаются из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, они должны самоизолироваться на дому на 14 дней, в том числе от своих близких.

Состояние больных

Глава Минздрава рассказала, что на данный момент двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в удовлетворительном, а семеро - в состоянии средней степени тяжести.

"Двое граждан на данный момент находятся в Республиканской клинической больнице. Сегодня в 02.00 мы перевезли одну из пациенток больницы Тома Чорбэ для оказания более комплексной помощи в РКБ", - сказала Думбрэвяну.

Она подчеркнула, что к настоящему моменту насчитывается 27 человек с подозрением на коронавирус. У них взяты анализы, результаты исследований будут известны в течение дня.

"По случаям, которые были зарегистрированы, люди проживают в следующих территориально-административных единицах: Флорешты, Кишинев, Басарабяска, Гратиешты (Кишинев), Сорока, Хынчешты, Рышканы, Кагул", - сказала министр.

Опровержение Минздрава

Министр призвала средства массовой информации не спекулировать на теме коронавируса и не публиковать непроверенную информацию.

"Прошу воздержаться от комментариев о том, что в стране зарегистрированы случаи смерти. На данный момент в Молдове не было ни одного летального исхода как следствия инфекции COVID-19", - подчеркнула Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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