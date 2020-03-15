В Кишиневе началась массовая дезинфекция

Примар столицы обратился к горожанам с просьбой, чтобы в понедельник они выходили из дома только на работу или в случае необходимости.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил о массовой дезинфекции из-за ситуации с коронавирусом.

"Кампания "Сидим дома" продолжается. Сейчас, как и было объявлено, общественный транспорт в Кишиневе приостановил работу на протяжении сегодняшнего дня. Давайте с пониманием относится к этой ситуации и объединим усилия, чтобы снизить риски заражения коронавирусом", - отметил Чебан.

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Примар обратился к горожанам с просьбой, чтобы в понедельник они выходили из дома только на работу или в случае необходимости. По его словам, поощряется удаленная работа, чтобы никто не подвергался опасности.

"Этой ночью проведены работы по дезинфекции парков. Продолжается обработка детских площадок во дворах жилых домов, санитарных помещений, а также к дверей, лестниц. Это опять-таки должно заставить нас понять, что ситуация хуже простого вируса, как думают некоторые граждане. Пример - случаи других стран, а также рост числа граждан в нашей стране, у которых выявили коронавирус", - отметил Чебан.

Коронавирус в Молдове

На данный момент общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло 12. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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