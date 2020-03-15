В Молдове с 16 марта будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС

Приостанавливается работа всех торговых точек (кроме аптек и продовольственных магазинов) - ресторанов, кафе, столовых (кроме услуг по доставке на дом). Такие меры будут действовать до 31 марта.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В Молдове с 16 марта будут работать только аптеки и продуктовые магазины. Об этом на брифинге в воскресенье заявил премьер Ион Кику.

"Проанализировали ситуацию с развитием ситуации с коронавирусом в стране и в мире. На данный момент в Молдове официально подтверждено 12 случаев заражения COVID-19. Надеемся, что новых случаев заражения не будет, но наши надежды невелики", - сказал Кику.

По его словам, принято решение с 16 марта приостановить работу коммерческих центров за исключением аптек и продуктовых магазинов.

"Это очень болезненное решение, но абсолютно необходимое", - отметил премьер.

Он отметил, что работу также продолжат автозаправочные станции.

"Приостанавливается работа кафе, баров, ресторанов и столовых, за исключением доставки продуктов питания", - добавил глава правительства.

Также приостанавливается работа всех рынков вне зависимости от товаров, которые там продаются.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса>>>

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK