В Молдове с 16 марта будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В Молдове с 16 марта будут работать только аптеки и продуктовые магазины. Об этом на брифинге в воскресенье заявил премьер Ион Кику.
"Проанализировали ситуацию с развитием ситуации с коронавирусом в стране и в мире. На данный момент в Молдове официально подтверждено 12 случаев заражения COVID-19. Надеемся, что новых случаев заражения не будет, но наши надежды невелики", - сказал Кику.
По его словам, принято решение с 16 марта приостановить работу коммерческих центров за исключением аптек и продуктовых магазинов.
"Это очень болезненное решение, но абсолютно необходимое", - отметил премьер.
"Приостанавливается работа кафе, баров, ресторанов и столовых, за исключением доставки продуктов питания", - добавил глава правительства.
Также приостанавливается работа всех рынков вне зависимости от товаров, которые там продаются.
Коронавирус в Молдове
Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.
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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.
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