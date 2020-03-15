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Выборы.

Выборы в Хынчештах: ход процесса голосования и первые нарушения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29539620/vybory-hincesti-kak-prokhodit-protsess-golosovaniya-i-pervye-narusheniya.html

Коронавирус в Молдове и "красный код" в связи с ним не стали причиной для отмены выборов в одномандатном избирательном округе в Хынчештах.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Процесс голосования в одномандатном избирательном округе в Хынчештах проходит в нормальном режиме. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

По его словам, по состоянию на 14.00 в регионе проголосовали порядка 9 тысяч 800 человек или 16% от включенных в электоральные списки.

Для обеспечения порядка задействовали сотрудники правоохранительных органов, отметил Чимил.

"Зарегистрирован один эпизод массового подвоза избирателей в селе Логанешты. Случай зарегистрирован, ведется расследование", - добавил глава ЦИК.

Оператор лаборатории, носящий защитное снаряжение, проводит испытания в исследовательской лаборатории.
© AFP 2019 / THOMAS SAMSON
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Председатель Центризбиркома напомнил, что согласно местному законодательству, в день выборов запрещена предвыборная агитация.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.

Exit-Poll в день выборов не будет

Первоначально предусматривалось проведение в день выборов Exit-Poll. Компания Intellect Group, которая должна была осуществлять опросы на выходе из избирательных участков, "взяла на себя ответственность самоизолироваться 15 марта в рамках новых парламентских выборов в одномандатном округе №38 в Хынчештах от опроса общественного мнения на выходе из участков голосования".

Коронавирус в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности. 

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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