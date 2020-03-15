Выборы в Хынчештах: ход процесса голосования и первые нарушения

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Процесс голосования в одномандатном избирательном округе в Хынчештах проходит в нормальном режиме. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил.
По его словам, по состоянию на 14.00 в регионе проголосовали порядка 9 тысяч 800 человек или 16% от включенных в электоральные списки.
Для обеспечения порядка задействовали сотрудники правоохранительных органов, отметил Чимил.
"Зарегистрирован один эпизод массового подвоза избирателей в селе Логанешты. Случай зарегистрирован, ведется расследование", - добавил глава ЦИК.
Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.
В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.
Exit-Poll в день выборов не будет
Первоначально предусматривалось проведение в день выборов Exit-Poll. Компания Intellect Group, которая должна была осуществлять опросы на выходе из избирательных участков, "взяла на себя ответственность самоизолироваться 15 марта в рамках новых парламентских выборов в одномандатном округе №38 в Хынчештах от опроса общественного мнения на выходе из участков голосования".
Коронавирус в Молдове
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло двенадцати. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.
В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.
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