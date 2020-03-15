Из-за коронавируса все педагоги в Кишиневе будут трудиться из дома

В настоящее время учителя могут предложить ученикам эффективное использование времени посредством различных видов деятельности по развитию и углублению навыков в школьных предметах.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. С понедельника, 16 марта, все работники сферы образования в муниципии Кишинев будут трудиться из дома из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

"Педагоги будут ежедневно следить за состоянием здоровья детей посредством телефона или с помощью других средств связи", - отметил градоначальник.

В итоге, сказал он, образовательные учреждения будут ежедневно отчитываться Главному управлению образования, молодежи и спорта о динамике эпидемической ситуации среди детей / учеников и работников.

По мнению примара, в настоящее время педагоги могут предложить ученикам эффективное использование времени посредством различных видов деятельности по развитию и углублению знаний:чтения по школьным предметам;

просмотр фильмов с последующим анализом;

разбор теле / радио / интернет новостей по установленному алгоритму;

разработка рисунков / чертежей;

вязание, вышивка, аппликации и прочее.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в Молдове число официально подтвержденных случаев коронавируса достигло 12. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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