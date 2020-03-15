Что заявил Додон об экстрадиции Плахотнюка

Власти республики еще в прошлом году получили от американских партнеров официальное подтверждение о том, что беглый олигарх находится в США.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Власти США потребовали от Молдовы предоставить дополнительные документы для экстрадиции экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в интервью на одном из телеканалов.

Власти республики еще в прошлом году получили от американских властей официальное подтверждение о том, что Плахотнюк находится в США.

"Сейчас они (партнеры из США – ред.) просят, чтобы мы официально передали им все документы для того, чтобы его экстрадировать", - сказал Додон.

По его словам, проблема в том, что все, что было сделано до сих пор прокурорами, включая некоторыми прокурорами осенью прошлого года, - это фикция.

"Сейчас прокурор очень системно этими вопросами занимается. Поэтому мы, конечно, этот вопрос обсуждали и с послом США, и довольно детально. Знаю, что налажено хорошее сотрудничество наших органов (прокуратуры, Национального антикоррупционного центра) с ФБР и другими органами из Штатов", - отметил Додон.

Как добавил президент, сейчас американские власти ждут конкретные документы.

"Хочу подтвердить, что у нас хорошее сотрудничество с американцами в этом направлении. Надеюсь, что движение будет и будет очень быстро", - сказал Додон.

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При этом глава государства выразил мнение, что Плахотнюк опасается возвращаться в Молдову. "Нужно побыстрее закончить все эти процедуры, чтобы наши партнеры из США приняли решение и выдали его Молдове", - отметил глава республики.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

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