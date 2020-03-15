Додон о COVID-19: с какой проблемой сталкивается Молдова, введут ли режим ЧП

Глава республики рассказал о специфике работы банков, пограничных пунктов в условиях эпидемии, а также о ее влиянии на экономику страны.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон внес ясность относительно принятых властями мер по предотвращения распространения коронавируса нового типа на территории республики, отметив, что на данный момент у страны одна-единственная серьезная проблема.

Где "засада"

Глава государства отметил, что сейчас страна находится в рамках первого сценария развития событий, связанных с коронавирусом.

"Второй сценарий предполагает число больных свыше 400. У нас нет никаких проблем в том, что касается места. Мы проверили с госпожой министром несколько больниц", - рассказал Додон.

Президент отметил, что не наблюдается дефицита врачей и других специалистов, лекарств и медоборудования.

"На данный момент единственная проблема – это безответственность людей. Хочу отметить, что с завтрашнего дня полиция начнет наказывать тех, которые не соблюдают то, что предписала спецкомиссия. Наказание предусматривает и штрафы, и уголовное наказание", - подчеркнул глава государства.

Режим ЧП?

Додон отметил, что режим чрезвычайного положения, согласно местному законодательству, объявляется парламентом по предложению президента или правительства.

"Завтра мы с господином премьером соберемся и примем решение, выдвигаем ли мы такую инициативу или нет, и когда, если мы выдвигаем. Но многое из того, что уже предпринято, - это те действия, которые предусматриваются в рамках режима ЧП. Но завтра, в 08.00, мы примем решение, как двигаться дальше", - отметил Додон.

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Хватит ли денег в бюджете

Президент отметил, что власти оценили возможные риски для экономики и государственного бюджета.

"На данном этапе деньги в бюджете есть на покрытие всех затрат по зарплатам, пенсиям, лекарствам, если потребуется. Пойдут и капитальные инвестиции. Что касается отдельной помощи от государства для экономических агентов, рассмотрим это и возьмем в расчет этот сценарий.

Ситуация на границе

По словам Додона, из 81 наземных контрольно-пропускных пунктов останутся открытыми 17, то есть с Украиной - 11 КПП, а с Румынией - 6.

"С 00.00 вторника, 17 марта, закрываются КПП (за исключением 11) с Украиной и в 20.00 с Румынией. Закрытый режим касается только иностранных граждан, кроме дипломатов и лиц, у которых есть вид на жительство в республике и право на перевозки", - заявил президент.

Он подчеркнул, что на граждан Молдовы это ограничение не распространяется.

"У них свободный въезд и выезд через эти 17 погранпунктов. Пограничный режим будет действителен до 31 марта. Приостановлены все коммерческие рейсы, чартер получает специальный бланк. Также приостановлены международные пассажирские железнодорожные перевозки", - пояснил президент.

Как будут работать банки и госучреждения

Что касается закрытия присутственных мест, то, как отметил глава республики, работать будут аптеки, продовольственные магазины, заправки и банки. Последние будут осуществлять свою деятельность в специальном режиме.

По его словам, государственные учреждения, которые предоставляют услуги (к примеру, Агентство публичных услуг), будут работать в специальном режиме. Глава республики посоветовал следить на сайте каждого из этих ведомств, в каком режиме они будут работать.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 23.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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