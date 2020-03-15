20:05 15 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Выборы в Хынчештах: как голосуют избиратели, алгоритм определения победителя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
184 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29540975/vybory-hincesti-kak-budet-opredelyatsya-pobeditel-golosovaniya.html

В борьбе за парламентское кресло в одномандатном округе №38 участвуют пятеро кандидатов, голосование завершится в 21.00.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Процесс голосования на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе в Хынчештах проходит спокойно. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге в воскресенье.

По его словам, на 18.00 правом голоса воспользовались свыше 13 тысяч избирателей или более 21% от общего числа, включенных в электоральные списки. А на 19.00 явка составила 21,35%.

"Согласно действующему электоральному законодательству, кандидат на пост депутата парламента в одномандатном округе признается избранным, когда набирает большинство голосов. А если несколько кандидатов набирают одинаковое количество голосов, то окружной совет определяет победителя путем жеребьевки", - сказал Чимил.

По его словам, один из наблюдателей сообщил о случае массового подвоза избирателей в населенном пункте Пашкань. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Выборы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в Хынчештах: ход процесса голосования и первые нарушения

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.

Избирательные участки закроются в 21.00.

Exit-Poll не будет

Первоначально предусматривалось проведение в день выборов Exit-Poll. Компания Intellect Group, которая должна была осуществлять опросы на выходе из избирательных участков, "взяла на себя ответственность самоизолироваться 15 марта в рамках новых парламентских выборов в одномандатном округе №38 в Хынчештах от опроса общественного мнения на выходе из участков голосования".

Коронавирус в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло 23. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Выборы в Хынчештах и COVID-19: почему не отменили голосование


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция.
Запасайся кто может: напуганные коронавирусом люди сметают товары с полок
Quarantined in Bologna - musical flashmob breaks silence
Залечь на карантин, но не утерять оптимизма - музыкальный флэшмоб итальянцев
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться