Выборы в Хынчештах: как голосуют избиратели, алгоритм определения победителя

В борьбе за парламентское кресло в одномандатном округе №38 участвуют пятеро кандидатов, голосование завершится в 21.00.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Процесс голосования на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе в Хынчештах проходит спокойно. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге в воскресенье.

По его словам, на 18.00 правом голоса воспользовались свыше 13 тысяч избирателей или более 21% от общего числа, включенных в электоральные списки. А на 19.00 явка составила 21,35%.

"Согласно действующему электоральному законодательству, кандидат на пост депутата парламента в одномандатном округе признается избранным, когда набирает большинство голосов. А если несколько кандидатов набирают одинаковое количество голосов, то окружной совет определяет победителя путем жеребьевки", - сказал Чимил.

По его словам, один из наблюдателей сообщил о случае массового подвоза избирателей в населенном пункте Пашкань. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

В избирательной гонке в Хынчештах участвуют пятеро кандидатов.

Избирательные участки закроются в 21.00.

Exit-Poll не будет

Первоначально предусматривалось проведение в день выборов Exit-Poll. Компания Intellect Group, которая должна была осуществлять опросы на выходе из избирательных участков, "взяла на себя ответственность самоизолироваться 15 марта в рамках новых парламентских выборов в одномандатном округе №38 в Хынчештах от опроса общественного мнения на выходе из участков голосования".

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