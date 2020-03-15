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Выборы

Избирательные участки закрылись: как проголосовали в Хынчештах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29541384/izbiratelnye-uchastki-zakrylis-kak-progolosovali-hincesti.html

В 21.00 в одномандатном избирательном округе номер 38 в Хынчештах закрылись участки для голосования, граждане этого региона определились, кто из претендентов займет депутатское кресло в парламенте Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Электоральной процесс на этой территории завершен. На участках начинается подсчет голосов.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В бюллетени для голосования были включены пятеро кандидатов.

Согласно действующему электоральному законодательству, кандидат на пост депутата парламента в одномандатном округе признается избранным, когда набирает большинство голосов. А если несколько кандидатов набирают одинаковое количество голосов, то окружной совет определяет победителя путем жеребьевки.

Выборы в этом регионе прошли несмотря на то, что в стране действует "красный код" в связи с коронавирусом. Из-за этого отказались от проведения Exit-Poll. 

Общее число подтвержденных случаев заражения в Молдове на данный момент достигло 23. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

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