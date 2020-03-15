Предварительные итоги выборов в Хынчештах: кто станет депутатом в парламенте

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. По итогам обработки 100% протоколов на новых парламентских выборов в одномандатном избирательном округе номер 38 в Хынчештах победил кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Штефан Гацкан. Таковы предварительные голосования.
Вот так распределились голоса:
- Ион Мереуцэ от Демпартии заручился поддержкой 1810 граждан;
- Штефан Гацкан от ПСРМ - 5539;
- Олеся Стамате от DA - 4554;
- Дорин Киртоакэ от блока UNIREA - 346;
- Григоре Кобзак независимый кандидат - 1792.
Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.
В бюллетени для голосования были включены пятеро кандидатов.
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