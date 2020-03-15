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Предварительные итоги выборов в Хынчештах: кто станет депутатом в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200315/29542179/Predvaritelnye-itogi-vyborov-v-Khyncheshtakh-kto-stanet-deputatom-v-parlamente.html

Центральная избирательная комиссия представила предварительные данные голосования в Хынчештах: граждане определились с выбором.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. По итогам обработки 100% протоколов на новых парламентских выборов в одномандатном избирательном округе номер 38 в Хынчештах победил кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Штефан Гацкан. Таковы предварительные голосования. 

Вот так распределились голоса:

  • Ион Мереуцэ от Демпартии заручился поддержкой 1810 граждан;
  • Штефан Гацкан от ПСРМ - 5539;
  • Олеся Стамате от DA - 4554;
  • Дорин Киртоакэ от блока UNIREA - 346;
  • Григоре Кобзак независимый кандидат - 1792.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

В бюллетени для голосования были включены пятеро кандидатов.

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