Президент Молдовы предложил объявить в стране ЧП из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с предложением объявить в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, в ходе обращения к народу.

"В качестве Президента Республики Молдова и руководителя Высшего совета безопасности я принял решение обратиться к правительству и парламенту с предложением о введении в стране чрезвычайного положения", - заявил глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова более уязвима перед угрозой распространения инфекции, чем промышленно развитые страны, поэтому и меры предосторожности должны быть особенно решительными.

"Крайне важно, чтобы мы не выпустили ситуацию из-под контроля. Появление случаев, когда инфекция передается локально, на местном уровне, показывает, что мы перешли на новый этап борьбы с распространением инфекции, и мы без колебаний примем некоторые из самых жестких ограничительных мер", - сказал глава государства.

Президент призвал граждан Молдовы проявить солидарность и патриотизм в этот сложный для государства период, не распространять ложные и паникерские слухи, не создавать искусственный дефицит, скупая товары в магазинах и не мешать деятельности врачей.

Также Игорь Додон обратился к населению с призывом проявить особенное внимание к пожилым людям.

"Подумайте, сделали ли вы все, чтобы защитить их, или же все еще относитесь к категории тех, кто ничего не делает", - сказал он.

На какой срок вводится режим ЧП

Согласно Закону "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения", чрезвычайное положение в стране объявляется по предложению Президента Республики Молдова или правительства.

Режим чрезвычайного положения может вводиться на срок не более 60 дней. В зависимости от развития ситуации президент или правительство может просить парламент продлить или сократить срок действия чрезвычайного положения, а также расширить или уменьшить зону его действия.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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