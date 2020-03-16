В Кишиневе увеличивают количество общественного транспорта

В связи с выявлением новых случае коронавируса в Молдове и Кишиневе, местные власти приняли решение изменить работу общественного транспорта молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. С понедельника, 16 марта, общественный транспорт Кишинева будет работать в полную силу. Но дороги выйдут все автобусы и троллейбусы, которые есть у муниципальных служб, сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) столицы.

Такие меры принимают, чтобы избежать большого скопления людей в одной транспортной единице, а также для того, чтобы уменьшить число людей, ожидающих троллейбусы или автобусы на остановках. Все это для того, чтобы граждане могли соблюдать правило "одного метра", то есть не приближаться близко друг к другу и избежать возможного заражения коронавирусом, а также дальнейшего его распространения.

Также водителям троллейбусов и автобусов рекомендуется не нагружать салон более чем на 60%, а в микроавтобусах должны находиться не более 15 человек.

Помимо этого персонал общественного транспорта должен работать в медицинских масках и перчатках и соблюдать все правила профилактики коронавируса.

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"Это согласовано с руководством министерства внутренних дел во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Полиция будет строго следить за движением в муниципии и наказывать нарушителей", - пояснил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

С утра и до 21.00 общественный транспорт будет работать по обычному графику, а после этого будет установлен специальный режим.

Движение общественного транспорта будет контролироваться в течение дня, а режим его дальнейшей работы будет определен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится завтра в 16.30.

Помимо этого, согласно моему решению, аппарат примэрии, а также сотрудники и директора управлений и предприятий будут работать в специальном режиме, предпочтительно на дому, работники должны быть оснащены масками, перчатками, а на рабочем месте будут установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами.

Примэрия и подавляющее большинство подразделений будут работать за закрытыми дверями, включая подразделения управления социальной помощи - его услуги будут полностью ориентированы на предоставление помощи на дому.

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