Коронавирус в Молдове: изменения, вступившие в силу в стране с понедельника

Решение приостановить деятельность главного рынка столицы было принято еще в пятницу на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Начиная с понедельника, 16 марта, все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, приостанавливают свою деятельность в связи с распространение коронавирусной инфекции.

Работа торговых точек и других учреждений

Закрываются все рынки, независимо от типа товаров, которые они продают.

О таком решении властей заявил накануне в воскресенье премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Это очень болезненное решение, но абсолютно необходимое", - отметил премьер.

Так, прекращена работа социальных столовых, а в муниципальных учреждениях ограничивается доступ к социальным услугам.

Доставка еды и предоставление услуг будет организовано по месту жительства.

Ранее министр сельского хозяйства и регионального развития Ион Пержу заявил Sputnik Молдова, что республика обеспечена продовольствием. "Вся торговля продуктами происходит в нормальном режиме, люди не должны беспокоиться. То, что произошло на днях и показывалось в социальных сетях: полки магазинов пусты и отсутствуют некоторые виды продуктов, – сегодня уже все обеспечили, склады полны", - пояснил глава Минсельхоза.

Из-за коронавируса все педагоги в Кишиневе будут трудиться из дома>>>

Банки и государственные учреждения, которые предоставляют услуги (к примеру, Агентство публичных услуг), будут работать в специальном режиме. Каждое ведомство должно написать на своем сайте график работы.

Учащиеся и преподаватели по-прежнему остаются дома, пока до 23 марта. В Кишиневе преподавателям учебных заведений рекомендовано составить программы по обучению в письменном виде на две недели вперед.

Другие меры в Кишиневе

В общественном транспорте, на детских и спортивных площадках, в местах отдыха и других общественных пространствах будут приняты дополнительные меры по дезинфекции.

На рекламных площадках будут установлены информационные панно с рекомендациями по профилактике COVID-19.

Чтобы обеспечить реализацию этих мер, примэрия Кишинева обратится за помощью к правительству и дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдове.

Ситуация с границей

Всего 81 наземных контрольно-пропускных пунктов останутся открытыми 17, то есть с Украиной - 11 КПП, а с Румынией - 6.

"С 00.00 вторника, 17 марта, закрываются КПП (за исключением 11) с Украиной и в 20.00 с Румынией. Закрытый режим касается только иностранных граждан, кроме дипломатов и лиц, у которых есть вид на жительство в республике и право на перевозки", - заявил на брифинге ранее президент Молдовы Игорь Додон.

Он подчеркнул, что на граждан Молдовы это ограничение не распространяется.

"У них свободный въезд и выезд через эти 17 погранпунктов. Пограничный режим будет действителен до 31 марта. Приостановлены все коммерческие рейсы, чартер получает специальный бланк. Также приостановлены международные пассажирские железнодорожные перевозки", - пояснил президент.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 23.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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