Когда решат ввести ЧП в Молдове: уточнение премьера

Что намерены предпринять власти в сложившейся ситуации с распространением коронавируса в стране, рассказал на брифинге молдавский премьер.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Складываются все обстоятельства для объявления чрезвычайного положения в Молдове. Об этом на брифинге в понедельник заявил глава правительства Ион Кику.

"Решили созвать сегодня заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в 16.30. Рассмотрим возможность утверждения правительством и обращение парламенту о введении чрезвычайного положения. Из того, что мы обсуждаем, уже созданы условия для объявления этого режима, который позволит правительству и государственным органам мобилизовать больше ресурсов", - заявил Кику.

Коронавирус в Молдове

Помимо этого, премьер подчеркнул, что власти понимают влияние сложившейся ситуации на экономику страны. В связи с этим, как отметил Кику, готовится пакет мер для помощи бизнесу. В частности, планируются встречи с коммерческими банками.

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 23.

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Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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