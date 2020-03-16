Когда решат ввести ЧП в Молдове: уточнение премьера

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Складываются все обстоятельства для объявления чрезвычайного положения в Молдове. Об этом на брифинге в понедельник заявил глава правительства Ион Кику.
"Решили созвать сегодня заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в 16.30. Рассмотрим возможность утверждения правительством и обращение парламенту о введении чрезвычайного положения. Из того, что мы обсуждаем, уже созданы условия для объявления этого режима, который позволит правительству и государственным органам мобилизовать больше ресурсов", - заявил Кику.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 23.
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Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.
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