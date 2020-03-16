Свежие данные Минздрава: в каком состоянии находятся пациенты с COVID-19

Глава Минздрава рассказала, что один из пациентов, у которого выявили коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Из 23 подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Молдове в 10 эпизодах заражение произошло внутри страны. Об этом сообщила на брифинге в понедельник глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну.

"На данный момент у нас 23 зарегистрированных случая COVID-19, из которых "импортированы" в республику 13, а внутри страны – 10. К сожалению, вчера выявлен первый случай заражения восьмилетнего ребенка. Когда мы говорим о передаче вируса на местном уровне речь идет о контактах с родственниками", - сказала министр.

По ее словам, коронавирусная инфекция обнаружена у мамы, отца, сына, а в другом случае у свекрови и ее беременной невестки. Как считает глава Минздрава, это доказывает, что предпринимаемые властями действия должны быть суровыми.

"Говоря о состоянии пациентов. Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Этому пациенту сделали интубацию, и он находится на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь. У троих граждан состояние удовлетворительное. И 19 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, зарегистрирован прогресс с точки зрения их выздоровления", - сказала министр.

Глава Минздрава опровергла информацию, которая появилась накануне в социальных сетях, а затем была взята некоторыми СМИ о том, что от коронавируса скончалась женщина из Кантемирского района. "В Кантемире произошла смерть не из-за коронавируса, а из-за инсульта", - сказала министр.

Думбрэвяну еще раз обратила внимание населения, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа необходимо оставаться дома. "Прошу всех воздержаться от контактов с близкими и другими людьми. Необходимо самоизолироваться от пожилых людей, граждан с проблемами сердца, дыхания и сахарным диабетом. Именно эти люди входят в группу риска. Прошу эти категории граждан оставаться дома", - отметила глава Минздрава.

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Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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