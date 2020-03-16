Кто претендует на пост члена ВСМ от парламента: полный список

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Семнадцать кандидатов, предложенных парламентом, допущены к заключительному этапу конкурса на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ). Первоначально было подано восемнадцать заявок.
В список кандидатов вошли:
- Чугуряну-Михайлуцэ Каролина - 213 баллов;
- Белей Елена - 190 баллов;
- Коптилец Валентина - 186 баллов;
- Крецу Ион - 156 баллов;
- Спыну Людмила - 155 баллов;
- Тонку Санда - 148 баллов;
- Осмокеску Николае - 146 баллов;
- Баешу Валериу - 145 баллов;
- Виздога Татьяна - 143 балла;
- Бэешу Серджиу - 141 балл;
- Рошка Валентин - 140 баллов;
- Попа Виктор - 139 баллов;
- Маня Владислав - 137 баллов;
- Мэрджиняну Виктор - 136 баллов;
- Фрунзэ Юрие - 135 баллов;
- Сосна Александру - 129 баллов;
- Фортуна Генадие - 117 баллов.
Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента. С резюме кандидатов можно ознакомиться на сайте парламента.
В феврале высший законодательный орган принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.
Высший совет магистратуры, в настоящее время насчитывающий 12 членов, обладает компетенциями в отношении должности судей, начального и непрерывного обучения судей и сотрудников секретариата судебных инстанций, соблюдения дисциплины и этики магистратов, администрирования судебных инстанций, других полномочий в соответствии с законом.
ВСМутверждает нормативные акты для исполнения положений законодательства в области организации и функционирования судебной системы, оформляет и сохраняет личные дела судей судебных инстанций.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK