Кто претендует на пост члена ВСМ от парламента: полный список

В феврале высший законодательный орган принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Семнадцать кандидатов, предложенных парламентом, допущены к заключительному этапу конкурса на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ). Первоначально было подано восемнадцать заявок.

В список кандидатов вошли:

Чугуряну-Михайлуцэ Каролина - 213 баллов; Белей Елена - 190 баллов; Коптилец Валентина - 186 баллов; Крецу Ион - 156 баллов; Спыну Людмила - 155 баллов; Тонку Санда - 148 баллов; Осмокеску Николае - 146 баллов; Баешу Валериу - 145 баллов; Виздога Татьяна - 143 балла; Бэешу Серджиу - 141 балл; Рошка Валентин - 140 баллов; Попа Виктор - 139 баллов; Маня Владислав - 137 баллов; Мэрджиняну Виктор - 136 баллов; Фрунзэ Юрие - 135 баллов; Сосна Александру - 129 баллов; Фортуна Генадие - 117 баллов.

Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента. С резюме кандидатов можно ознакомиться на сайте парламента.

В феврале высший законодательный орган принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.

Высший совет магистратуры, в настоящее время насчитывающий 12 членов, обладает компетенциями в отношении должности судей, начального и непрерывного обучения судей и сотрудников секретариата судебных инстанций, соблюдения дисциплины и этики магистратов, администрирования судебных инстанций, других полномочий в соответствии с законом.

ВСМутверждает нормативные акты для исполнения положений законодательства в области организации и функционирования судебной системы, оформляет и сохраняет личные дела судей судебных инстанций.

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