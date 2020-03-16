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Правосудие

Кто претендует на пост члена ВСМ от парламента: полный список

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29545591/kandidaty-na-zaklyuchitelnyy-etap-konkursa-vsm-ot-parlamenta-kto-voshel-v-spisok.html

В феврале высший законодательный орган принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Семнадцать кандидатов, предложенных парламентом, допущены к заключительному этапу конкурса на должность члена Высшего совета магистратуры (ВСМ). Первоначально было подано восемнадцать заявок.

В список кандидатов вошли:

  1. Чугуряну-Михайлуцэ Каролина - 213 баллов;
  2. Белей Елена - 190 баллов;
  3. Коптилец Валентина - 186 баллов;
  4. Крецу Ион - 156 баллов;
  5. Спыну Людмила - 155 баллов;
  6. Тонку Санда - 148 баллов;
  7. Осмокеску Николае - 146 баллов;
  8. Баешу Валериу - 145 баллов;
  9. Виздога Татьяна - 143 балла;
  10. Бэешу Серджиу - 141 балл;
  11. Рошка Валентин - 140 баллов;
  12. Попа Виктор - 139 баллов;
  13. Маня Владислав - 137 баллов;
  14. Мэрджиняну Виктор - 136 баллов;
  15. Фрунзэ Юрие - 135 баллов;
  16. Сосна Александру - 129 баллов;
  17. Фортуна Генадие - 117 баллов.

Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента. С резюме кандидатов можно ознакомиться на сайте парламента.

Министерство юстиции Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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В феврале высший законодательный орган принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.

Высший совет магистратуры, в настоящее время насчитывающий 12 членов, обладает компетенциями в отношении должности судей, начального и непрерывного обучения судей и сотрудников секретариата судебных инстанций, соблюдения дисциплины и этики магистратов, администрирования судебных инстанций, других полномочий в соответствии с законом.

ВСМутверждает нормативные акты для исполнения положений законодательства в области организации и функционирования судебной системы, оформляет и сохраняет личные дела судей судебных инстанций.

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