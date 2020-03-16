Кабмин организовал чартерные рейсы для заблокированных в Европе молдаван

Молдавские власти оказали помощь гражданам республики, попавшим в сложную ситуацию в Европе. Наши соотечественники оказались заблокированы, так как многие европейские государства начали закрывать границы из-за распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Правительство Молдовы организовало два чартерных рейса для перевозки 157 человек в Кишинев.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, это было сделано специально для доставки в республику двух групп молдавских граждана, заблокированных в Испании и на границе между Австрией и Венгрией.

"Мы организовали чартерный рейс из Вены. Граждан осмотрели, не обнаружили никаких признаков заражения, но направили на самоизоляцию", - уточнил на брифинге в понедельник глава молдавского правительства Ион Кику.

Первая группа из 79 человек привезена 15 марта из города Сантандер, Испания. В этом числе граждан оказались и сотрудники Национального театра оперы и балета, директор которого обратился в министерство иностранных дел и европейской интеграции за помощью.

Во втором случае 78 человек доставлены в Кишинев из Вены, Австрия. Речь о пассажирах двух автобусов, которые выехали из Италии в Молдову, но именно во время их поездки многие европейские страны начали закрывать КПП в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в Молдове общее число людей, инфицированных COVID-19, достигло 23.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Коронавирус в Молдове: изменения, вступившие в силу в стране с понедельника>>>

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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