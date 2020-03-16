Заявление "Молдовагаз": что ждет жителей страны

Руководство предприятия приняло ряд решений на время действия "красного кода" в связи с распространением коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Отключений потребителей природного газа на время действия "красного кода" в связи с распространением коронавирусом нового типа производится не будет. Об этом заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Предприятие также рассматривает введение отсрочки на оплату для некоторых категорий клиентов. В то же время, поставщик призывает потребителей по возможности погасить свои счета в срок. С учетом сложившейся ситуации, наиболее безопасный способ - дистанционная оплата посредством онлайн-банкинга или платежных терминалов", - отметили в пресс-службе "Молдовагаз".

В компании также сообщили, что плановые работы по опрессовке газовых сетей и запорной аппаратуры приостановлены по всей территории страны.

"Техническим сотрудникам газовых предприятий предписывается свести к минимуму контакты с потребителями и строго следовать приказу об удаленном режиме работы", - добавили в структуре.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 23.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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