Примэрия Кишинева учреждает кризисную ячейку для борьбы с коронавирусом

Столичный градоначальник объявил об учреждении волонтерской сети для помощи одиноким пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева перешла на особый режим работы. Все вопросы, связанные с работой муниципальных управлений будут решаться по телефону, а заседания будут проходить в режиме "онлайн". Об этом примар столицы Ион Чебан заявил во время брифинга в понедельник.

"В управлении соцобеспечения и здравоохранения создана кризисная ячейка. Она займется мониторингом ситуации и оказанием помощи бенефициарам на дому", - заявил Чебан.

По словам градоначальника, к настоящему моменту ведутся работы по учреждению волонтерской сети.

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"Добровольцы, которые хотят помочь одиноким пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями, должны координировать свои действия с территориальными подразделениями управления соцобеспечения", - заявил Чебан.

Он подчеркнул, что люди, подпадающие под эту категорию, могут обращаться за помощью по следующему номерам телефона: 0 800 123 00, (022) 27-27-12, 112.

К настоящему моменту в Молдове общее число людей, инфицированных COVID-19, достигло 23.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код"

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