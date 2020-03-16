Что происходит в Приднестровье в связи с угрозой COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар – Sputnik. В регионе введен карантин, а с сегодняшнего дня приостановили работу школы и университеты, однако инициативы по предотвращению коронавируса исходят не только от местных властей, но и от частных лиц.

Так некоторые кафе и рестораны решили временно приостановить работу и ограничиться лишь доставкой еды на дом. Также закрылись спортивные залы, заморозив абонементы клиентов.

Местный частный телеканал с 16 марта решил снимать программы без зрителей.

"Сегодня запись нового проекта к 75-летию Победы пройдет без приглашенных", - сообщили на телеканале.

Отмена совещания

Из-за угрозы коронавируса администрация Тирасполя – главного приднестровского города, отменила рабочее совещание. Каждый понедельник городской глава Олег Довгопол проводит аппаратное совещание с руководителями ЖКХ, теперь все вопросы будут решаться в телефонном режиме.

Вход в Дом советов, где размещается администрация Тирасполя, ограничили ориентировочно до 1 апреля. Приемы граждан главой города и его заместителями временно прекратили.

Средние учебные заведения, а также вузы намерены перейти на дистанционное обучение. Все школьники и студенты будут находиться дома, а сообщаться с преподавателями будут по почте и по различным мобильным каналам.

Дезинфекция

Приднестровский Центробанк призвал всех жителей региона перейти на безналичный расчет с использованием платежных карт, интернет-бэнкинга и мобильных приложений.

Для профилактики коронавируса в общественном транспорте несколько раз в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. То же касается подъездов и лифтов в многоэтажках.

В Приднестровье действует также горячая линия по вопросам коронавируса. Позвонить по телефону 080022800 можно в любое время суток.

На границе - тишина

Ночью Украина закрыла границу для иностранцев, в том числе все 14 пунктов пропуска, на приднестровском участке. Предположительно ограничительные меры будут действовать до 3 апреля, если не будет принято иного решения в связи с распространением коронавируса.

"Со стороны Приднестровья все таможенные пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме", - сообщили в региональном Таможенном комитете.

На данный момент в Приднестровье не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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