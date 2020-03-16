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Молдавские леи.

Власти помогут отечественному бизнесу: заявления Додона и Кику

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29547731/vlasti-pomogut-otechestvennomu-bussines-zayavlenie-dodona-i-kiku.html

Коронавирус серьезно сказывается на деловой среде в Республике Молдова. В связи с этим власти готовят ряд мер. чтобы смягчить эти удары по молдавских предпринимателям.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Молдавские власти рассматривают возможность оказания помощи отечественному бизнесу, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон. 

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Эту инициативу президент обсуждал на еженедельном рабочем заседании с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

"Осознавая неизбежные финансовые потери экономических агентов от вынужденных карантинных мер, мы готовы сделать послабление в части взимания налогов с доходов юридических лиц", - пояснил Додон. 

По его словам, власти попробуют договориться с коммерческими банками Молдовы и найти также возможность для "замораживания" кредитов, выданных гражданам. Речь идет о кредитных "каникулах" сроком на несколько месяцев, чтобы не оказывать финансового давления на людей в условиях кризиса.

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Это же намерение подтвердил в понедельник на брифинге и глава кабмина. 

"Мы обеспокоены экономической ситуацией в результате этой пандемии. Мы подготовили пакет мер, с помощью которых поддержим молдавских бизнесменов. Как и любое другое государство мы не сможем покрыть все потери бизнесменов. Это особенная ситуация", - заявил Кику. 

Объявят ли ЧП в стране 

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с предложением объявить в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, в ходе обращения к народу.

Затем правительство Молдовы на своем заседании поддержало инициативу главы государства объявить в стране чрезвычайное положение на 30 дней из-за коронавируса нового типа и обратилось с этим предложением к парламенту страны.

Ожидается, что введение режима ЧП будет утверждено высшим законодательным собранием в ближайшие часы на внеочередном пленарном заседании.

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