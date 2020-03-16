Прокуратура принимает меры защиты от распространения коронавируса: какие они

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В связи с объявлением правительства Республики Молдова "красного" кода на национальном уровне в условиях распространения в стране коронавируса нового типа, генеральная прокуратура предприняла ряд защитных мер которые применяются во всех подразделениях страны.
Они предусматривают, что приоритет будет отдаваться только тем делам и процедурам, которые не требуют отлагательств. Прокуроры будут согласовывать с судьями откладывания рассмотрения дел, за исключением тех, в которых фигурируют обвиняемые под предварительным арестом.
Приостанавливается деятельности подразделений по связям с общественностью и слушаниям в прокуратурах
До 1 апреля 2020 года (при необходимости, при возможном продлении срока) максимально исключается прямой контакт персонала прокуратуры с гражданами.
Кроме этого:
- осуществление доступа иностранных лиц в офис прокуратуры происходиттолько на основании повестки дня и после подтверждения прокурора, при условии, что лица закрыты защитной маской;
- запросы, ходатайства и жалобы граждан в приоритетном порядке рекомендуется отправлять с использованием электронных средств связи (контактная информация на официальной веб-странице) или заказным письмом.
Также ведомство призывает принять индивидуальные меры защиты, соблюдать правила гигиены и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
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