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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Прокуратура принимает меры защиты от распространения коронавируса: какие они

© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29547800/prokuratura-prinimaet-mery-zaschity-ot-rasprostraneniya-koronavirusa-kakie-oni.html

Минимизация личных контактов с гражданами, приоритет только для дел и процедур, не терпящих отлагательств, соблюдение рекомендуемых ВОЗ мер - к этим и другим действиям призывает ведомство.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В связи с объявлением правительства Республики Молдова "красного" кода на национальном уровне в условиях распространения в стране коронавируса нового типа, генеральная прокуратура предприняла ряд защитных мер  которые применяются во всех подразделениях страны.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Они предусматривают, что приоритет будет отдаваться только тем делам и процедурам, которые не требуют отлагательств. Прокуроры будут согласовывать с судьями откладывания рассмотрения дел, за исключением тех, в которых фигурируют обвиняемые под предварительным арестом. 

Приостанавливается деятельности подразделений по связям с общественностью и слушаниям в прокуратурах

До 1 апреля 2020 года (при необходимости, при возможном продлении срока) максимально исключается прямой контакт персонала прокуратуры с гражданами.

Кроме этого:

  • осуществление доступа иностранных лиц в офис прокуратуры происходиттолько на основании повестки дня и после подтверждения прокурора, при условии, что лица закрыты защитной маской;
  • запросы, ходатайства и жалобы граждан в приоритетном порядке рекомендуется отправлять с использованием электронных средств связи (контактная информация на официальной веб-странице) или заказным письмом.

Также ведомство призывает принять индивидуальные меры защиты, соблюдать правила гигиены и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

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