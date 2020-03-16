В Приднестровье введут чрезвычайное положение

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар – Sputnik. В Приднестровье намереваются ввести режим чрезвычайной ситуации уже сегодня ночью с 16 на 17 марта в 00.00 часов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова. Сегодня по этому поводу будет выпущен указ приднестровского лидера Вадима Красносельского.

"Границы будут полностью перекрыты. Таким образом мы надеемся ограничить передвижение, а значит, минимизировать риски заражения коронавирусом", - отметил руководитель правоохранительного ведомства.

По его словам, приднестровцам настоятельно рекомендовано осуществлять выезд за пределы региона только в случае крайней необходимости. При этом покидающий страну гражданин должен заполнить анкету, а по возвращении в обязательном порядке пройти медобследование и двухнедельный карантин.

Мера введена до 5 апреля

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, действие предстоящих защитно-ограничительных мер будет распространяться до 5 апреля.

"Лицам, не имеющим гражданство Приднестровья либо регистрации, будет запрещен въезд. Исключения составят диппредставители иностранных государств, водители автомобилей и лица, сопровождающие грузы, пребывающие в Приднестровье. Каждый конкретный случай – строго по согласованию с Оперативным штабом", - отметил источник.

Такая мера, помимо защиты от "импорта инфекции", по мнению руководителей штаба, минимизирует экспорт из Приднестровья продуктов питания и продовольственных товаров, всплеск которого вызван повышенным спросом и, соответственно, дефицитом в соседних государствах.

Образовательные учреждения, в том числе дошкольные, до 5 апреля принимать воспитанников не будут. В случае если нет возможности домашнего присмотра за детьми, одному из родителей детсадовцев будет открыт больничный лист с соответствующей оплатой. Посещать для этого поликлинику не придется: заявить о потребности нужно будет в телефонном режиме.

Кафе, аптеки, АЗС, транспорт

Учреждения сферы услуг обязаны приостановить работу, если речь не идет о ведомственных столовых. Они продолжат выполнять свои функции, но строго по обслуживанию лиц, относящихся к учреждению, в ведении которого находится объект общественного питания.

Аптеки и автозаправочные станции работают в штатном режиме с соблюдением мер безопасности и профилактики. Для торговых предприятий вводится ограничение количества одномоментно находящихся в помещении граждан. Открытые рынки продолжат принимать покупателей, в закрытых корпусах будет действовать тот же принцип, что и в магазинах.

Движение общественного транспорта минимизируется до нескольких часов в утреннее и вечернее время в будние дни. Стадионы и другие спортивные площадки под открытым небом, парки и скверы доступны гражданам.

Прием граждан на время ужесточения карантинных мер повсеместно запрещен. Собрания, заседания, совещания могут проводить только администрация приднестровского лидера, законодательное собрание и исполнительные органы власти. Центральные входы в здания, где расположены эти госорганы, оборудуют бесконтактными термометрами и средствами дезинфекции. На использование других входов введен временный запрет.

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