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Коронавирус

Подтверждены шесть новых случаев инфицирования коронавирусом в Молдове

© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29551543/podtverzhdeny-shest-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-koronavirusom-v-moldove.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 29 человек.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В Молдове выявлены еще 6 случаев коронавируса нового типа.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.

"Два новых случая - у прибывших в Молдову из Великобритании, и еще четыре случая - местного инфицирования", - заявила министр.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Молдове достигло 29. Из них 15 случаев были завезены из-за рубежа, а 14 человек были инфицированы внутри страны.

Также министр заявила, что состояние пациентки, поступившей в Республиканскую клиническую больницу, оценивается как критическое.

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Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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Теги:
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