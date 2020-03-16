Подтверждены шесть новых случаев инфицирования коронавирусом в Молдове

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В Молдове выявлены еще 6 случаев коронавируса нового типа.
Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.
"Два новых случая - у прибывших в Молдову из Великобритании, и еще четыре случая - местного инфицирования", - заявила министр.
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Молдове достигло 29. Из них 15 случаев были завезены из-за рубежа, а 14 человек были инфицированы внутри страны.
Также министр заявила, что состояние пациентки, поступившей в Республиканскую клиническую больницу, оценивается как критическое.
Коронавирус в Молдове: изменения, вступившие в силу в стране с понедельника>>>
Коронавирус в Молдове
Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK