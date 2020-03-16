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Правительство Республики Молдова

Правительство Молдовы выступило за объявление в стране ЧП из-за COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29551871/pravitelstvo-moldovy-vystupilo-za-obyavlenie-v-strane-chp-iz-za-covid-19.html

В стране действует "красный код" эпидемической опасности из-за коронавируса нового типа - власти страны переходят на новый этап противодействия COVID-19.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в понедельник приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение на 30 дней из-за коронавируса нового типа и обратилось с этим предложением к парламенту страны.

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ожидается, что введение режима ЧП будет утверждено парламентом в ближайшие часы на внеочередном пленарном заседании.

Также правительство предложит парламенту внести поправки в Закон "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения", которые уточняют полномочия центральных и местных органов власти по обеспечению безопасности населения.

На заседании члены кабинета министров обсудили возможность проведения выборов в период действия режима чрезвычайного положения.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил с предложением объявить в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта, в ходе обращения к народу.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республики подтверждено случая коронавируса нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

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Теги:
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