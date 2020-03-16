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Скорая помощь, оборудованная для перевозки инфицированных коронавирусом

Село Бэлчана Хынчештского района полностью закрыто на карантин

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29551911/selo-belchana-khyncheshtskogo-rayona-polnostyu-zakryto-na-karantin.html

Первый случай коронавирусной инфекции в Бэлчана был подтвержден в пятницу, 13 марта, однако инфицированная не соблюдала режим самоизоляции, в контакте с ней находились по крайней мере 50 человек.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В селе Бэлчана Хынчештского района в понедельник, 16 марта, был установлен карантинный режим. На въезде в село поставлен полицейский блокпост, а выезд из села будет разрешен только для покупки необходимых вещей. Первый случай коронавирусной инфекции в Бэлчана был подтвержден в пятницу, 13 марта.

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Женщина с положительным результатом на COVID-19 недавно вернулась в село из Италии, однако не стала соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, установленный властями для всех, кто прибывает из стран, серьезно пострадавших от коронавируса. Жительница села успела посетить церковь, а затем медицинский пункт, где с ней находились в контакте по крайней мере 50 человек. 

Кроме того, в воскресенье, 15 марта, более 300 человек из села приняли участие в новых парламентских выборах. 

В Молдове на сегодняшний день подтверждено 23 случая заболевания COVID-19. В нашей стране действует красный код опасности коронавирусной инфекции.

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