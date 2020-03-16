Солгавши, что болен коронавирусом, кто тебя простит: будни службу 112

КИШИНЕВ, 16 марта — Sputnik. Двое мужчин были оштрафованы за ложное сообщение в службу 112. Оба заявили, что инфицированы коронавирусом, хотя не имели к тому никаких оснований. Об этом сообщил генеральный инспекторат полиции Молдовы.

По сообщению правоохранителей, в городе Бричаны 43-летний мужчина преднамеренно сделал ложный вызов в службу скорой медицинской помощи, заявив, что он заражен COVID-19.

Второй случай был зарегистрирован в Дрокии. Местный житель, 27-летний мужчина, позвонил в службу 112, объявив, что он недавно вернулся из Италии и инфицирован коронавирусом.

В обоих случаях заявления звонивших не подтвердились, они были полностью здоровы.

Шутники будут наказаны за ложный умышленный вызов специализированных служб штрафом в размере от 1500 до 3000 леев или неоплачиваемыми работами в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Кроме того, был оштрафован на 75 тысяч леев экономический агент за несоблюдение мер по профилактике эпидемических заболеваний.

Генеральный инспекторат полиции напоминает, что начиная с понедельника полиция будет применять штрафы за несоблюдение мер, установленных властями по борьбе с распространением вируса COVID-19.

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