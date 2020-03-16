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Coronavirus

В Молдове выздоровел один из пациентов, инфицированных коронавирусом

© AFP 2019 / JURE MAKOVEC
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29553018/v-moldove-vyzdorovel-odin-iz-patsientov-infitsirovanniy-koronavirusom.html

Об излечении одного из заболевших COVID-2019 в Молдове сообщило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Молдове зарегистрирован первый случай выздоровления пациента, инфицированного вирусом COVID-19, заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в понедельник, 16 марта.

Коронавирус.
© Sputnik / Алексей Даничев
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По сообщению минздрава, после проведения необходимой терапии пациенту были проведены два теста на присутствие коронавирусной инфекции, оба дали негативный результат.

Пациент чувствует себя хорошо, он переведен из изолятора в обычную палату.

Завтра выздоровевший будет выписан из больницы, сообщает Минздрав.

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Теги:
коронавирус


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