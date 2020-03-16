На карантин закрыто второе село в Хынчештском районе

В селах София и Бэлчана зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в контакте с заболевшими находились около сотни человек.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Число сел, закрытых на карантин в Хынчештском районе, увеличилось до двух. Такое решение приняла районная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

По информации, распространенной комиссией, карантинный режим введен в селах София и Бэлчана.

В двух населенных пунктах подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В контакте с заболевшими людьми находились 98 человек.

© Sputnik / Приказ о введении карантина в селах в Хынчештском районе.

Ранее сообщалось, что в селе Бэлчана у женщины, вернувшейся из Италии, был диагностирован коронавирус COVID-19, однако она успела посетить церковь и медпункт, где с нею находились в контакте до 50 человек.

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