Ион Чебан предложил временно сделать проезд в троллейбусах бесплатным

Генеральный примар Кишинева выступил с рядом инициатив относительно движения общественного транспорта в Кишиневе на время карантина.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сделать бесплатным проезд в кишиневских троллейбусах на время действия карантина считает возможным генеральный примар столицы Ион Чебан. По словам примара, это позволит не выводить на работу кондукторов, которые подвергаются повышенной опасности.

Кондукторам троллейбусов в Кишиневе уже раздали защитное снаряжение - медицинские маски, пластиковые халаты и резиновые перчатки. Новый облик сотрудников общественного транспорта запечатлел корреспондент Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Кондукторы в троллейбусах Кишинева получили защитное снаряжение.

Ряд дополнительных мер, которые необходимы для обеспечения безопасности жителей столицы градоначальник перечислил на заседании чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которое состоялось в понедельник.

По мнению Чебана, движение троллейбусов разумно ограничить основными магистралями столицы. В каждом троллейбусе необходимо присутствие сотрудника правоохранительных органов, который будет следить за соблюдением порядка и санитарных мер по борьбе с распространением инфекции.

Еще одно предложение генпримара - предоставить спецтранспорт для доставки медиков на работу и с работы.

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