Ион Чебан предложил временно сделать проезд в троллейбусах бесплатным

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сделать бесплатным проезд в кишиневских троллейбусах на время действия карантина считает возможным генеральный примар столицы Ион Чебан. По словам примара, это позволит не выводить на работу кондукторов, которые подвергаются повышенной опасности.
Кондукторам троллейбусов в Кишиневе уже раздали защитное снаряжение - медицинские маски, пластиковые халаты и резиновые перчатки. Новый облик сотрудников общественного транспорта запечатлел корреспондент Sputnik Молдова.
Ряд дополнительных мер, которые необходимы для обеспечения безопасности жителей столицы градоначальник перечислил на заседании чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которое состоялось в понедельник.
По мнению Чебана, движение троллейбусов разумно ограничить основными магистралями столицы. В каждом троллейбусе необходимо присутствие сотрудника правоохранительных органов, который будет следить за соблюдением порядка и санитарных мер по борьбе с распространением инфекции.
Еще одно предложение генпримара - предоставить спецтранспорт для доставки медиков на работу и с работы.
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