22:52 16 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.67
Поиск
Кондукторы в кишиневских троллейбусах

Ион Чебан предложил временно сделать проезд в троллейбусах бесплатным

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
94 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200316/29555510/ion-cheban-predlozhil-vremenno-sdelat-proezd-v-trolleybusakh-besplatnym.html

Генеральный примар Кишинева выступил с рядом инициатив относительно движения общественного транспорта в Кишиневе на время карантина.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сделать бесплатным проезд в кишиневских троллейбусах на время действия карантина считает возможным генеральный примар столицы Ион Чебан. По словам примара, это позволит не выводить на работу кондукторов, которые подвергаются повышенной опасности.

Кондукторам троллейбусов в Кишиневе уже раздали защитное снаряжение - медицинские маски, пластиковые халаты и резиновые перчатки. Новый облик сотрудников общественного транспорта запечатлел корреспондент Sputnik Молдова.

Кондукторы в кишиневских троллейбусах
© Sputnik / Osmatesco
Кондукторы в троллейбусах Кишинева получили защитное снаряжение.

Ряд дополнительных мер, которые необходимы для обеспечения безопасности жителей столицы градоначальник перечислил на заседании чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которое состоялось в понедельник.

По мнению Чебана, движение троллейбусов разумно ограничить основными магистралями столицы. В каждом троллейбусе необходимо присутствие сотрудника правоохранительных органов, который будет следить за соблюдением порядка и санитарных мер по борьбе с распространением инфекции.

Еще одно предложение генпримара - предоставить спецтранспорт для доставки медиков на работу и с работы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове выздоровел один из пациентов, инфицированных коронавирусом
Подтверждены шесть новых случаев инфицирования коронавирусом в Молдове
Теги:
кишинев, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
O stradă din Chișinău
Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки
Эксклюзивные кадры: российские и турецкие военные провели первое патрулирование в Идлибе
Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться