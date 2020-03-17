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Снюс

В Приднестровье намереваются запретить бестабачные смеси

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29521540/pridnestrovie-namerevayutsya-zapretit-bestabachnye-smesi.html

По мнению автора законопроекта, жевательные смеси, содержащие никотин, намного опаснее, чем сигареты.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. Приднестровский парламентарий Юрий Кравчук выступил с инициативой ввести запрет на распространение в регионе жевательных смесей, содержащих никотин. Это предложение поддержали члены комитета по социальной политике и здравоохранению и рекомендовали к рассмотрению на пленарном заседании.

Как рассказали в парламентской пресс-службе, с недавнего времени среди молодежи стало модным употреблять бестабачные смеси.

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"В них могут добавляться разные химические вещества. В силу своей дешевизны и доступности они очень распространены среди молодежи. Но снюсы намного более вредные, чем сигареты. И молодежь, которая употребляет их, получает в несколько раз больше никотина, чем содержится в сигарете", – отметил автор законодательной инициативы.

Одна доза бестабачной смеси может содержать от 10 до 249 миллиграммов никотина. В сигарете, к примеру, никотина - в среднем около одного миллиграмма.

В Приднестровье уже есть случаи, когда задерживали людей, которые распространяют такую продукцию. Однако сотрудники правоохранительных органов вправе лишь провести разъяснительную беседу. Меры ответственности за эту деятельность пока законом не предусмотрены.

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Теги:
никотин, снюс, Приднестровье


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