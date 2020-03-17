В Приднестровье намереваются запретить бестабачные смеси

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. Приднестровский парламентарий Юрий Кравчук выступил с инициативой ввести запрет на распространение в регионе жевательных смесей, содержащих никотин. Это предложение поддержали члены комитета по социальной политике и здравоохранению и рекомендовали к рассмотрению на пленарном заседании.
Как рассказали в парламентской пресс-службе, с недавнего времени среди молодежи стало модным употреблять бестабачные смеси.
Одна доза бестабачной смеси может содержать от 10 до 249 миллиграммов никотина. В сигарете, к примеру, никотина - в среднем около одного миллиграмма.
В Приднестровье уже есть случаи, когда задерживали людей, которые распространяют такую продукцию. Однако сотрудники правоохранительных органов вправе лишь провести разъяснительную беседу. Меры ответственности за эту деятельность пока законом не предусмотрены.
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